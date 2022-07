"Tezliklə Azərbaycanda daha çox qadın minatəmizləmə qrupları olacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ceyms Şarp tviter də yazıb.

"Bu mina aşkarlayan idarəçisi Mariadır. O, Azərbaycanda minatəmizləmə komandasında yeganə qadındır. Tezliklə Böyük Britaniya-Azərbaycan əməkdaşlığı nəticəsində daha çox qadın minatəmizləmə qrupları olacaq. Onlar bu torpaqlara qayıdan insanların təhlükəsizliyinə mühüm töhfələr verəcək", - C.Şarp paylaşımında qeyd edib.



Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.