Məzunlar qızıl və gümüş nişana layiq görülüb

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrinin XI sinif məzunlarından 22-si qızıl, 16-sı gümüş nişana layiq görülüb.

Bu barədə Metbuat.az-a İdarənin mətbuat xidmətindən xəbər verilib.

Təhsil nazirinin müvafiq əmrinə əsasən, Bakı şəhəri 34, 44, 53, 72, 108, 111, 125, 128, 129, 149, 187, 236, 249, 89 (2 nəfər) nömrəli tam orta məktəblərin, 62 nömrəli məktəb-lisey, 147 nömrəli Texniki-humanitar lisey, 291 nömrəli “Ekologiya” liseyi, 2 nömrəli Texniki-humanitar lisey (2 nəfər), 287 nömrəli “Zəkalar” liseyinin (2 nəfər) şagirdləri qızıl, 27, 44, 72, 128, 149, 175, 196, 214, 260, 281, 313, 18 (2 nəfər), 309 (2 nəfər) nömrəli tam orta məktəblərin, 220 nömrəli məktəb-liseyin şagirdləri isə gümüş medalla təltif edilib.

Qeyd edək ki, namizədlər qızıl və gümüş nişana Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq olunmuş “Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş nişanla təltif olunma Qaydası”na əsasən müəyyənləşdirilir.

“Ümumi təhsil müəssisələrinin 2021-2022-ci tədris ili üzrə məzunlarının qızıl və gümüş nişanla təltifi haqqında” əmr

