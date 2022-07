Amerika Birləşmiş Ştatlarında son sutkada meymunçiçəyinə 1000-dən çox yoluxma qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da virusa yoluxma sayı 4639 nəfərə çatıb.

Qeyd edək ki, bu günədək dünyanın 75 ölkəsində meymunçiçəyinə yoluxma qeydə alınıb. ABŞ həmçinin koronavirusa yoluxma sayına görə də liderdir. Bu günəədk ölkədə 92 761 865 nəfər virusa yoluxub, 1 milyondan çox insan vəfat edib.

