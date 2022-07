“Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsində “Ferensvaroş”la ilk oyununun vaxtı bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu Macarıstan təmsilçisini avqustun 3-də Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda baş tutacaq qarşılayacaq.

Matç saat 20:00-da start götürəcək.

Komandalar arasında Macarıstandakı səfər görüşü isə avqustun 9-da keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.