Müğənni Zeynəb Həsəni xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ifaçı özü sosial şəbəkədə məlumat verib.

“Allahın izni ilə. Sən mənə yox, mən sənə qalib gələcəm”,- deyə Zeynəb Həsəni yazıb.

İfaçının xərcəng olduğu deyilir.

