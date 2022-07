Buzlar əridi sərhədd xətti dəyişdi - Mübahisə həllini tapdı

Alp dağlarında İtaliya və İsveçrə arasında sərhədi müəyyən edən buzlaqlar əridiyinə görə ölkələr arasındakı sərhəd xətti dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərhədin dəyişməsi nəticəsində ərazidəki tikilinin hansı ölkəyə aid olması ilə bağlı mübahisə yaşanıb. Lakin tərəflər mübahisəni diplomatik üsulla həll edib. Razılaşmanın detalları açıqlanmır.

Qeyd edək ki, otel kimi fəaliyyət göstərən tikili əvəllər İtaliya ərazisinə düşürdü. Lakin buzlaqlar əriyəndən sonra texniki olaraq İsveçrə ərazisinə düşüb.

