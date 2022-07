Məşhur alim 103-cü ad günündə vəfat etdi

Ömrünü qlobal yaşıllıq hərəkatına həsr etmiş britaniyalı alim Ceyms Lavlok 103-cü ad günündə dünyasını dəyişib.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ailəsi bildirib.

Onun 1960-cı illərdəki Gaia nəzəriyyəsi Yerin qayalardan tutmuş havaya qədər bir-biri ilə əlaqəli və özünü tənzimləyən nəhəng bir sistem olduğu fikrini irəli sürüb. Bu, yer üzündə okeanlardan tutmuş hər canlı orqanizmə qədər hər şeyin canlı, əlaqəli bir sistem olduğu radikal fikrinə səbəb oldu.

Bəzi elm adamları bu ideyanı çox “yeni dövr” hesab edirdilər. Lakin nəzəriyyə yayıldı və böyüyən yaşıl hərəkatın əsasını təşkil etdi.

Lavlok kimyəvi maddələrin ozon təbəqəsini məhv etdiyini də aşkar edib. Daha sonra qlobal istiləşmənin Yerdəki həyat üçün yaratdığı böyük təhlükəni aşkar etməyə məcbur olub. O, iqlim dəyişikliyinin planet üçün dönüş nöqtəsi ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

Qeyd edək ki, alim təqaüd yaşını keçsə belə təqaüdə çıxmayıb və bunu 2011-ci ildə dediyi sözlərinin birində belə izah edib: "Mənim məmnuniyyətlə təqaüdə çıxmamağımın əsas səbəbi odur ki, bir çoxunuz kimi, mən də böyük zərərli iqlim dəyişikliyi ehtimalından və indi bununla bağlı nəsə etmək zərurəti ilə bağlı çox narahatam".

