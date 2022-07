“Qərblə Çin və ya Rusiya arasında səhvən nüvə müharibəsi ola bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Böyük Britaniyanın Milli Təhlükəsizlik təşkilatının rəhbəri Stefan Lovergrove belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna müharibəsinə görə, Qərbin Çin və Rusiya ilə əlaqəsi yoxdur. Stefan bu vəziyyətin təsadüfən nüvə müharibəsinə səbəb olacağını ifadə edib. Stefanın sözlərinə görə, tərəflər arasında dialoq başlamalıdır.

