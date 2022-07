Daşkənddə Rusiya Federasiyası və Çin XİN rəhbərləri arasında danışıqlar başlamazdan əvvəl maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lavrov çinli həmkarının maskasını çıxarıb-çıxarmayacağına şübhəsini hiss edərək ona “Qorxma, dostların arasındasan” deyib.

WangYi isə "Biz bir-birimizə güvənirik" deyərək həmkarı ilə salamlaşıb.

