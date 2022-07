Bu gecə meteorit yağışı olacaq

"Delta Aquariid" meteor yağışı bu həftə sonu pik həddinə çatacaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu gecə Ay gecə səmasında görünməz olacaq və buna görə də gecə səmasında meteoritlər aydın görünəcək.

Qeyd edək ki, meteoritlər kometaların və sınıq asteroidlərin qalıqlarından əmələ gələn kosmik qayalardır. Yerin atmosferinə daxil olub atmosferlə sürtünmə nəticəsində özlərindən sonra tozlu iz yaradır. Yer fırlandıqca bu izlər atmosferlə toqquşaraq səmada gözəl zolaqlar yaradır.

Ulduzlar isə meteoritlərin mənbəyi deyil.

