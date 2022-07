Türkiyəli müğənni Seda Sayan özündən 24 yaş kiçik həyat yoldaşı Çağlar Ötkenlə istirahətə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ifaçı sosial media hesabında məlumat verib. Sənətçi istirahətindən çimərlik geyimində olan görüntülərini paylaşıb.

Xatırladaq ki, sənətçi 7-ci evliliyini Çağlar Ötkenlə ilə bu ilin aprelində rəsmiləşdirib.

