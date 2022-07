Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova Romada keçirilən U-17 dünya çempionatında qızıl medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ruzanna Məmmədova (49 kq) finalda yaponiyalı Mihoko Takeuçiyə 5:3 hesabıyla qalib gələrək dünya çempionu olub.

