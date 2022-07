UEFA Konfrans Liqasında mübarizə aparan qəbələ ikinci təsnifat mərhələsinin cavab görüşündə Macarıstan “Fehervar”ı ilə üz-üzə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əyalət təmsilçisi matçdan 2:1 hesablı qələbə ilə ayrılıb.

Komandanın qollarını Rövlan Muradov və Felipe Santos vurub. Lakin ilk görüşdə 1:4 hesabı ilə uduzan Elmar Baxşıyevin yetirmələri mərhələ adlaya bilməyib.

