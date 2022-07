Meymunçiçəyi ilə bağlı fövqəladə vəziyyət ELAN EDİLDİ

ABŞ-nin Kaliforniya ştatının San Fransisko şəhərində meymunçiçəyi xəstəliyinin sürətlə yayılması səbəbindən səhiyyə sahəsində fövqəladə vəziyyət elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şəhərin meri London Briid məlumat yayıb. O, bildirib ki, fövqəladə vəziyyət rejimi avqustun 1-dən tətbiq ediləcək. Məqsəd isə şəhər rəhbərliyinə virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün tədbir görməyə imkan yaratmaqdır.

Mer virusa əsasən cinsi azlıq nümayəndələrinin yoluxduğunu deyib. O, həmçinin virusla mübarizədə daha çox vaksinə ehtiyac yarandığını deyib.

Gülər Seymurqızı

