İqtisadiyyat Nazirliyinə məxsus "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti" ASC (AİŞ) və İsrailin aparıcı qlobal kapital kraudfandinq platforması olan "OurCrowd" şirkəti arasında investisiya müqaviləsi imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu nazir Mikayıl Cabbarov bildirib.

Sənədə əsasən, AİŞ ölkə iqtisadiyyatına töhfə verə biləcək bu şirkətin startaplarına investisiya yatıracaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.