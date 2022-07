Rusiya ordusu Kiyev, Donbas, Nikolayev və Kropıvnıtskiyə raket hücumları təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenki belə açıqlama verib. O bildirib ki, hücuma məruz qalan ərazilər arasında dinc insanların məskunlaşdığı yerlər də var. Zelenski Rusiyanın hücumlarının “terror” olduğunu ifadə edib. Zelenskinin sözlərinə görə, Rusiya hərbi əhəmiyyəti olmayan obyektləri hədəfə alır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.