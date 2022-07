ABŞ-a sözümüzü dedik - Akar

“ABŞ F-16 təyyarələrini satmaqdan imtina edərsə, Türkiyənin alternativləri var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin müdafiə naziri Hulusi Akar belə açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyə ordusunun 40 yeni F-16 təyyarəsinə ehtiyacı var. Həmçinin Türkiyə ordusunun arsenalındakı 79 F-16 təyyarəsi də yenilənməlidir:

“Qonşumuz və NATO-dakı müttəfimizi Türkiyəyə təyyarələrin satılmaması üçün Konqresə tələb göndərib. ABŞ Konqresi təyyarələrin istifadəsi ilə bağlı şərtlər ilə sürüb. Türkiyənin suveren dövlət olduğunu və təyyarələrin şərtlərlə qəbul etməyəcəyini dedik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.