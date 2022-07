Ukrayna ordusu Donetsk vilayətində ukraynalı hərbçilərin saxlanıldığı həbsxananı vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, hücum zamanı 40 ukraynalı hərbçi həlak olub. 100-ə qədər yaralı var. Onların arasında Azov zavodunda təslim olan ukraynalı hərbçilər də var.

“Komsomolskaya pravda” qəzetinin iddiasına görə, Ukrayna əsirlərin saxlanıldığı düşərgəni HİMARS raketi ilə bilərəkdən hədəfə alıb.

