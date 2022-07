ABŞ-da yeni siyasi partiya quruldu - Demokratlara və Respublikaçılara rəqib

ABŞ-da keçmiş respublikaçılar və demokratlar yeni partiya qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyasətçilərin məqsədi hər iki partiyadan narazı olan kütləyə xitab etməkdir. “Forward” adlı yeni partiyanın liderləri sorğuların nəticələrini əsas gətirərək, amerikalıların böyük əksəriyyətinin 3-cü partiyaya ehtiyacı olduğunu ifadə edib. Partiya iki lider formatında idarə ediləcək. Partiyanın məqsədi ABŞ iqtisadiyyatını yenidən canlandırmaq, əhaliyə daha çox seçim şansı vermək və hökumətə etimadı artımaqdır.

