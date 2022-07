Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün AMEA-nı Rəyasət Heyətinin iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, vitse-prezident, akademik İsa Həbibbəyli deyib bildirib ki, iclasda idarəetmənin yenidən qurulması, təkminləşdirilməsi, müasirləşməsi, ölkə reallığına uyğunlaşdırılması və dünya təcrübəsinə inteqrasiyası ilə müzakirələr olub.

O həmçinin bugünkü iclasda AMEA-da prezident seçkiləri ilə bağlı heç bir qərar qəbul edilmədiyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.