Türkiyənin tanınmış aktrisası, “Afrodita” ləqəbli sənətçi Banu Halkan ailə qurur.

Metbuat.az xəbər verir ki, 64 yaşlı sənətçi iş adamı Kamal Yıldızla nişanlanıb. Məlumata görə, sənətçi hollandiyalı iş adamı ilə tanış olduqdan bir müddət sonra nişanlanmağa qərar verib. Məlumata görə, Belçikada tətil zamanı iş adamı sənətçiyə evlilik təklif edib.

Qeyd edək ki, bu, sənətçinin ikinci evliliyidir.

