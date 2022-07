Türkiyədən Rusiyaya PUA ilə bağlı ŞOK CAVAB: Putinin istəyini rədd etdilər

“Rusiya ilə pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) birgə istehsalı üzrə mümkün əməkdaşlıq məsələsi hələlik Türkiyənin Müdafiə Sənayesi İdarəsi tərəfindən nəzərdən keçirilmir”.

Metbuat.az “Hürriyet”ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Müdafiə Sənayesi İdarəsinin rəhbəri İsmayıl Dəmir deyib.

O bildirib ki, bunun baş verib-verməyəcəyi haqqında heç nə deyə bilmərəm: "Gündəliyimizdə bununla bağlı heç nə yoxdur. Bu istiqamətdə heç bir iş aparılmır”.

Qeyd edək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğana “Bayraktar” PUA-larının birgə istehsalı ilə bağlı təklif irəli sürdüyü bildirilir.

“TGRT haber” xəbər verir ki, Ərdoğan təklifi Mərkəzi İcra Şurasının toplantısı zamanı dövlətin yüksək rütbəli şəxsləri ilə bölüşüb.

