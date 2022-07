Prezident İlham Əliyev “Hesablama Palatası haqqında” qanuna dəyişikliyi təsdqiləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəyişikliklə Hesablama Palatasının sədri 3150 manat məbləğində aylıq vəzifə maaşı alacaq.

Hesablama Palatası sədrinin müavini 2800 manat, auditorları 2625 manat məbləğində aylıq vəzifə maaşı alacaqlar.

Bu Qanun 2022-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minir.

