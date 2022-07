Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası prokurorluq orqanları işçilərinin maddi və sosial təminatı haqqında” sərəncamında dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəyişiklikə Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun aylıq vəzifə maaşı 3260 manat məbləğində müəyyən edilsin.

Bu Sərəncam 2022-ci il iyulun 1-dən tətbiq edilir.

