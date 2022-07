Ukrayna ordusu Rusiyanın Bryansk vilayətinə raket zərbələri endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sun” qəzeti Rusiyanın sosial media hesablarındakı mənbələrə istinadən belə məlumat yayıb. Məlumata görə, hədəfə alınan ərazilər arasında Ukrayna sərhədindən 12 kilometr məsafədəki Klimovo qəsəbəsi yaxınlığında yerləşən hərbi hissə də var. Hərbi hissədə yanğın başlayıb. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

