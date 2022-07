Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donetsk istiqamətində yaşayış məntəqəsini azad edib.

Metbuat.az UNİAN-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə 53-cü motoatıcı briqadanın feysbuk səhifəsində bildirilib.

Ukrayna kəndinin azad edilməsində 24-cü “Aydar” ayrı-ayrı hücum batalyonunun əsgərləri də iştirak edib.

Briqada hansı yaşayış məntəqəsinin azad edildiyini açıqlamayıb. Ukrayna hərbçiləri yerli sakinlərə ərzaq, dərman və zəruri əşyalar verib.

