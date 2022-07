Daha bir ölkədə meymunçiçəyi ilə bağlı fövqəladə vəziyyət elan edildi

Nyu-York qubernatoru Keti Hokul meymunçiçəyi xəstəliyinin yayılması ilə əlaqədar fövqəladə vəziyyət elan edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu addım epidemiyanın qarşısını almaq üçün atılıb.

Hokul vurğulayıb ki, ABŞ-da meymunçiçəyinə yoluxma hallarının ¼-i Nyu-York ştatında qeydə alınır. "Mən və komandam daha çox peyvənd təmin etmək, testdən keçməni artırmaq və yoluxma zamanı təhlükəsiz qalmaq üçün ictimaiyyəti məsuliyyətlə maarifləndirmək üçün gecə-gündüz işləyirik", - o qeyd edib.

Qeyd edək ki, Nyu-York ştatında meymunçiçəyinə 1 345 yoluxma qeydə alınıb. ABŞ-ın ən çox virusun yayıldığı ikinci ştatı olan Kaliforniyada infeksiyaya 700 yoluxma aşkarlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.