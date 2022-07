İspaniyada meymunçiçəyinə yoluxan şəxs vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da Avropada ilk ölüm qeydə alınıb.

İspaniya meymunçiçəyinə yoluxma sayına görə ön sıralardadır. Bugünədək 4200-dən çox yoluxma faktı aşkarlanıb.

Qeyd edək ki, artıq dünyanın bir çox ölkəsində meymunçiçəyinə yoluxmanın qarşısını almaq üçün fövqəladə vəziyyət elan edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.