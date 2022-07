Yevlax rayon sakini, 19 yaşlı Sitarə Mustafalı iyulun 1-də yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

S.Mustafalının əlamətlərini belədir: boyu 160 sm, arıq bədən quruluşlu, saçları uzun və qaradır.

S.Mustafalının yeri barədə məlumatı olan şəxslər DİN-in "102" Xidməti Zəng Mərkəzinə, həmçinin Yevlax Rayon Polis Şöbəsinə və 022-336-45-02; 051-468-11-11 nömrələrinə zəng vuraraq məlumat verə bilərlər.

