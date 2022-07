İyul ayının 29-da Gürcüstanın Qudauri bölgəsində Daxili İşlər Nazirliyinin sərhəd polisinə məxsus heliko­pterin qəzaya uğraması ilə əlaqədar Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinə başsağlığı verilib.

Bu barədə Metbuat.az-a DSX-dən məlumat verilib.

DSX qəza nəticəsində həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına səbir və dözüm diləkləri ifadə edib.

