ABŞ Prezidenti Cozef Bayden yenidən koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bayden özü tvitter hesabında məlumat verib.

“Dostlar, bu gün yenidən COVID üçün verdiyim test müsbət çıxıb. Bu, çox az sayda insanlarda olur. Heç bir əlamət yoxdur, amma ətrafımdakı hər kəsin təhlükəsizliyi üçün özümü təcrid edəcəm. Mən hələ də işdəyəm və tezliklə yoluma davam edəcəyəm”, - deyə Bayden yazıb.

