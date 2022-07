Rusiya Qara dəniz Donanması Sevastapolda qərargah ərazisinə zərbə endirildiyini təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Donanmanın mətbuat xidməti kiçik pilotsuz uçuş aparatına quraşdırılmış partlayıcı qurğunun işə düşməsi nəticəsinə binalardan birində şüşələrin sındığını və 5 nəfərin yaralandığını açıqlayıb.

Qeyd edilib ki, yaralılara zəruri tibbi yardım göstərilib.



