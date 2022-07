Azərbaycanın Tehrandakı səfiri Əli Əlizadə İranda sel və daşqınlar nəticəsində həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə diplomat rəsmi tviter hesabında paylaşım edib:

“İranda baş verən daşqın nəticəsində çoxlu sayda insan tələfatı bizi dərindən kədərləndirir. İran xalqına və ölənlərin yaxınlarına başsağlığı verir və səbir diləyirəm”.

