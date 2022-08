Nasist Almaniyasının füreri Adolf Hitlerin saatı rekord qiymətə satılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, saat ABŞ-də hərraca qoyularaq 1,1 milyon dollara satılıb.



Belə ki, saat üzərində A və H hərfləri, Hitlerin ad günü, Almaniya kansleri və nasist seçkiləri tarixləri olub.



Gülər Seymurqızı

