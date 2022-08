Azərbaycan, Özbəkistan və Türkiyə xarici işlər, iqtisadiyyat və nəqliyyat nazirlərinin üçtərəfli görüşünün tarixi məlum olub.

Metbuat.az Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, görüş avqustun 2-də baş tutacaq.

Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd isə görüşə ev sahibliyi edəcək.



Bu üçtərəfli mexanizm çərçivəsində Xəzərdən keçən Şərq-Qərb dəhlizi başda olmaqla, üç ölkənin ortaq gündəmində olan məsələlərdə koordinasiya və əməkdaşlığın artırılması müzakirə olunacaq.



Gülər Seymurqızı

