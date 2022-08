Saray qəsəbə bələdiyyəsinin sədri Məhi Həsənov hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb.

Metbuat.az Unikal.org-a istiandən xəbər verir ki, M.Həsənov Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı saxlanılıb.

Hazırda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.