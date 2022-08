ABŞ-ın Hava Qüvvələri bütün F-35-lərin uçuşunu dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb təyyarənin katapult sistemində problemin olmasıdır. Məlumata görə, katapult təcili vəziyyətlərdə istənilən kimi işləmir. Bildirilir ki, təyyarələr yenidən test ediləcək. Sistemin dəyişdiriləcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, F-35 təyyarələrində katapult sistemini “Martin-Baker” adlı şirkət hazırlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.