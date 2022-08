Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinə mətbuat katibi təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə tanınmış aparıcı Tural Orucov təyin edilib.

Qeyd edək ki, T.Orucov bu təyinata qədər “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” (AzTV) QSC-də aparıcı kimi çalışıb.

