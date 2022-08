20 Yanvar gecəsinin təşkilatçılarından biri öldü - FOTO

SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin (DTK) sonuncu sədri, Vadim Bakatin Moskvada vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, NTV-nin teleqram kanalı məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, 1988-ci ildə Mixail Qorbaçov ona daxili işlər naziri vəzifəsini təklif edib və o, DİN rəhbəri olub.

Onun dövründə DTK bir neçə müstəqil xüsusi xidmət orqanlarına bölünsə də, Bakatin buna qarşı olub.

Həmçinin 1990-cı ilin yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Bakıya qoşun yeridilməsinin əmrini verən şəxslərdən biri də Bakatin olub.

Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.