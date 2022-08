Rusiya sülhməramlıları Ermənistanın sabiq xarici işlər naziri Raffi Ovanesyanı Xankəndinə buraxmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ovanesyanın rəhbəri olduğu “İrs” partiyası məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Raffi Ovanesyanın Xankəndinə nəyə görə buraxılmamasının səbəbi deyilməyib. Ovanesyan İrəvana qayıtmalı olub.

Gülər Seymurqızı

