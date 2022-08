Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ceyms Şarp Füzuli rayonunun Şükürbəyli kəndinə gedib.

Metbuat.az xəbər veir ki, bu barədə diplomat öz "Twiter" platformasında yazıb:

“Biz birlikdə regionda sülh üçün çalışmağa davam edirik. Azərbaycan-Böyük Britaniya əməkdaşlığını genişləndirmək və riskləri azaltmaq üçün birgə işləyirik. Bizim bu regionun minalardan təmizlənməsinə verdiyimiz dəstək artıq milyon funt-sterlinqdən çoxdur”, - C.Şarp vurğulayıb.

