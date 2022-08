Sabiq əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səlim Müslümovun bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə gələrkən görüntüsü yayımlanıb.

Metbuat.az Report-a istinadən həmin fotoları təqdim edir.

Qeyd edək ki, S.Müslümov vəzifədən azad edildikdən sonra ilk dəfədir görüntülənir.

Məhkəmə prosesinin ilk iclası isə hakimlərdən birinin koronavirusa yoluxması səbəbindən təxirə salınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.