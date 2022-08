"Atom bombası əldə etmək üçün İranın bütün imkanları var, ancaq bu, hazırda proqramımızda yoxdur".

Metbuat.az İran mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin vitse-prezidenti və Atom Enerjisi üzrə Təşkilatın sədri Məhəmməd İslami deyib.

O, İranın nüvə silahı yaratmağa cəhd göstərməsi ilə bağlı xəbərləri uydurma adlandırıb.

Gülər Seymurqızı

