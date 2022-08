Ukraynadan taxılın daşınması ilə bağlı proses uğurla davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, BMT-nin baş katibi Anotnio Quterreş belə açıqlama verib. O bildirib ki, taxılın daşınmasının uğurlu alınması Birgə Koordinasiya Mərkəzinin uğurudur. Quterreşin sözlərinə görə, Odessadan ayrılan ilk gəmidə 26527 ton qarğıdalı olub. Gəmi Livan istiqamətində üzür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.