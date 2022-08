Rusiyanın Naxodka şəhəri sular altında qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, cəmi bir neçə saat ərzində yağan yağış şəhəri ağuşuna alıb.

Bir neçə yaşayış məntəqəsi işıqsız qalıb, yolları isə su basıb.

