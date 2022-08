Consonun toyu oldu - Xanımı 52 manatlıq gəlinlik geyindi

Böyük Britaniya Baş naziri Boris Conson Kerri ilə nişanlanandan 1 il sonra toy edib.

Metbuat.az “The Sun” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, cütlük toy üçün çox xərc çəkməyib. 22 nəfərin qatıldığı mərasim üçün Kerri gəlinliyini icarəyə götürüb. Bu ona cəmi 25 funta (52 AZN) başa gəlib.

Qeyd edək ki, B. Conson Böyük Britaniyanın Baş naziri vəzifəsindən və Mühafizəkarlar Partiyasının lideri postundan istefa verib. Lakin o, yeni Baş nazir seçilənə qədər partiya və hökumətin rəhbəri vəzifələrini icra edəcək.

