“Qarabağ” futbolçusu Kadi Borgeslə müqavilənin müddətini uzadıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, braziliyalı yarımmüdafiəçi ilə 5 illik yeni sözləşmə imzalanıb.

Qeyd edək ki, 26 yaşlı oyunçu 2021-ci ilin yayından “Qarabağ”da çıxış edir.

