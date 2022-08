Yevlax Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə iyulun 1-də itkin düşmüş S.Mustafalının rəfiqəsigildə qaldığı müəyyən edilib və onun ailəsinə qaytarılması təmin olunub.

Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Ximətinin Bərdə regional qrupundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, Yevlax rayon sakini, 19 yaşlı Sitarə Mustafalı cari ilin iyul ayının 1-də yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.