Azərbaycan Respublikası xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Respublikası və Özbəkistan Respublikası xarici işlər, ticarət/iqtisadiyyat və nəqliyyat nazirlərinin birinci üçtərəfli görüşündə iştirak etmək məqsədilə Daşkənd şəhərinə yola düşüb.

Bu barədə Metbuat.az-a XİN-dən məlumat verilib.

