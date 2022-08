Qardaşlıq və tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsinin gələcək yollarını müəyyən edirik - Nazir

Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev ilə Daşkənddə keçirilən Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistanın xarici işlər, ticarət, iqtisadiyyat və nəqliyyat nazirlərinin 1-ci üçtərəfli görüşündə iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov "Twitter" platformasında məlumat verib.

“Azərbaycan, Özbəkistan və Türkiyə ilə qardaşlıq və tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsinin gələcək yollarını müəyyən edirik”, - deyə paylaşımda bildirib.

